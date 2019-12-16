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"يوماً مميتاً" يدفع الزعماء العراقيين إلى الخروج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
ترجمة - منة الشريف
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أشعل المتظاهرون العراقيون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الجنوبية المقدسة، بدأت عمليات القتل في ساعات ما قبل الفجر في 28 نوفمبر.

وبنهاية ذلك اليوم، قام رجال الميليشيات المرتبطون بإيران في النجف، وقوات وزارة الداخلية العراقية الخاصة في الناصرية بأقصى الجنوب بإطلاق الرصاص على العشرات من المتظاهرين غير المسلحين في الغالب ببنادق هجومية ورشاشات، كانت هذه الحلقة الأكثر دموية في الانتفاضة المناهضة للحكومة التي استمرت شهرين في العراق.

وفي اليوم التالي، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المدعوم من إيران، إنه "سيستقيل".

وكشفت مقابلات أجرتها "رويترز"، مع أكثر من 24 من المحتجين والمسعفين ومسؤولي الأمن والسياسيين في النجف والناصرية وبغداد، كيف أدى رد الحكومة الوحشي وتصرفات الميليشيات غير الخاضعة للرقابة على أرض الواقع إلى استقالة رئيس الوزراء.

ومن المفترض من الناحية الفنية تسمية خليفة عبد ماضيـ الذي سيكون قائدًا مؤقتًا هذا الأسبوع.

وإمتلئت مقابلات "رويترز" بالتفاصيل في ذلك اليوم من شهر نوفمبر، بما في ذلك الفترة التي سبقت عمليات القتل وموجة نشاط الكواليس، الذي يشير إلى نهاية لعبد المهدي، ورفضت تسمية معظم المصادر خوفًا من الانتقام من الحكومة أو الجماعات المسلحة.

ولم يتم الإبلاغ عن الكثير من الظروف في السابق، بما في ذلك ما أدى إلى هجمات قاتلة من قبل قوات الأمن على 60 متظاهرًا في الناصرية، ومدى الضغط الذي تمارسه العشائر الشيعية في الجنوب على المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة.

وقال مصدران أمنيان بارزان يشاركان في تقديم المشورة للحكومة العراقية، تحدثا للمرة الأولى لـ"رويترز"، إنه "بعد إحراق القنصلية في النجف، أرسل عبد المهدي خمسة قادة عسكريين على الأقل لاستعادة الأمن بأي وسيلة" في الجنوب الشيعي".

وردا على ذلك، قالوا إن القائد الذي أرسل إلى الناصرية، اللواء جميل الشمري، أمر وحدات النخبة من قوات الرد السريع بإطلاق النار على المتظاهرين العزل.

وأوضح أحد المصادر الأمنية المطلعة في المداولات الداخلية، أن إرسال رجال عسكريين للتعامل مع الأمن في المناطق المضطربة مثل الناصرية والنجف كان القرار الخطأ"، عندما قرأ رئيس الوزراء سبب مقتل الكثير من الناس في الناصرية، أدرك أنه ارتكب خطأً كبيرًا.

وقال المرجع الشيعي البارز في البلاد آية الله العظمى علي السيستاني، إنه "تم دعم الحكومة، هذا بدوره حدد النهاية لعبد المهدي".

كما لم يرد المتحدثون باسم الحكومة العراقية والجيش والمجموعات شبه العسكرية العراقية على طلبات التعليق، وكان العراق قد نفى من قبل إصدار أوامر بالذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ونفت الجماعات شبه العسكرية، بما في ذلك الميليشيات المرتبطة بإيران، القيام بدور في قمع الاحتجاجات.

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى الشمري، الذي اختبأ بعد القتل، للتعليق.

كما لا يمكن الوصول إلى المسؤولين الإيرانيين، لكنهم نفوا باستمرار قيام الجماعات التي يدعمونها بقتل المتظاهرين المسالمين.

سنوات الصقيع
من غير المرجح أن تنهي هذه الخطوة لاستبدال عبد المهدي، أكبر الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية الشيعية في العراق، التي يهيمن عليها المسلمون، والتي تدعمها إيران والتي صعدت بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بالدكتاتور صدام حسين، وبالفعل، قتل أكثر من 400 شخص في الاضطرابات منذ أكتوبر.

وبعد عقود من الحرب ضد جيرانها، وعقوبات الأمم المتحدة، واثنين من الغزوات الأمريكية، والاحتلال الأجنبي، والحرب الأهلية الطائفية، والهزيمة الصعبة ولكن الناجحة في نهاية المطاف لتمرد الدولة الإسلامية في عام 2017، فإن الكثير من العراقيين يائسون، وإن إحباطهم، الذي توج بالانتفاضة الحالية، ملتهب بانهيار الخدمات العامة والبنية التحتية المحطمة ونقص الوظائف على الرغم من إنتاج النفط عند مستويات قياسية.

وتم أول حالة صفق للدم في 28 نوفمبر في الناصرية، حوالي الساعة الثالثة صباحًا، بعد خمس ساعات من إصدار الأوامر للقادة العسكريين جنوبًا.

وذكر متظاهرون، أن وحدات الاستجابة السريعة بقيادة الشمري بدأت في إطلاق النار على المتظاهرين، الذين أغلقوا الجسر والطرق القريبة في هجوم استمر نحو ساعتين، قُتل 31 شخصًا في ذلك الصباح وتوفي 29 آخرون على مدار الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لمصادر الشرطة والمستشفيات.

كما عرض ثلاثة مسعفون أشرطة فيديو شنيعة على هواتفهم من المحتجين، الذين أصيبوا بجروح قاتلة نتيجة إطلاق النار، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من مقاطع الفيديو.

وقال كارار هاشم، وهو طبيب ومساعد في الثلاثين من العمر، إن جميع الذين ماتوا كانوا من الرصاص في الرأس أو الصدر، الكثير من الذخيرة المستخدمة كانت من مدافع رشاشة.

ونقل المتظاهرون، إنهم رأوا الشمري حول المدينة في اليوم التالي، أصدرت السلطات المحلية مذكرة اعتقال للقائد تحت ضغط القبائل المسلحة القوية.

وقال احد المصدرين الأمنيين، إن "الشمري فر بعد ذلك بطائرة هليكوبتر عسكرية، وإنه مازال مختبئا".

وفي النجف، بدأت عمليات القتل في فترة ما بعد الظهر، وهذه المرة على أيدي رجال الميليشيات الذين يقومون بحملة قمع ضد المتظاهرين الذين يتنفسون في غضب ضد إيران، الذين يلومونهم على نظام راسخ من المحسوبية السياسية والفساد لإيران، وهي دولة إسلامية شيعية، روابط وثيقة مع السياسيين الشيعة العراقيين الذين يديرون البلاد منذ الإطاحة بصدام.

وقال نشطاء محليون والشرطة، إنهم تحولوا بعد ذلك إلى غضبهم تجاه مجمع ضريح محمد باقر الحكيم المجاور، المكرس لمؤسس جماعة تدعمها إيران قاتلت صدام في الثمانينيات، اندلعت مناوشات بين المتظاهرين وحراس المزار.

وإعتقد المتظاهرون، أن المسلحين كانوا يحتجزون المتظاهرين كرهائن في الداخل، الأمر الذي نفاه مسؤولو المزار والشرطة ومصادر أمنية أخرى.

وقال مصدر أمني كبير في النجف، إن الشرطة المحلية رفضت التنسيق مع القوات التي أحضرها من بغداد لأنه نشرها دون استشارة رؤساء الشرطة.

وأوضح مصدر أمني محلي آخر والعديد من المحتجين، إن رجال الميليشيا الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية سرعان ما وصلوا إلى الحشود، ولم يتسن على الفور الاتصال بالهاشمي للتعليق.

وقالت المصادر الأمنية وحوالي 20 من المسعفين والمتظاهرين، إن المسلحين في النجف كانوا من جماعات الميليشيا التي لها صلات بإيران والمزار نفسه، الذين يعتبرون أنفسهم مدافعين عن الموقع الديني.

وقال مسؤول مقرب من الضريح، علي خفاجي، إن حراسها رفضوا العروض التي تقدمت بها هذه الميليشيات للتدخل، لكن كان من الممكن أن يكون أفراد الميليشيات قد نشروا من تلقاء أنفسهم وشاركوا في عمليات القتل، مضيفاً إن "قوات الأمن الحكومية لم تستطع التعامل مع الموقف، والنجف خرجت عن السيطرة".

التلهف علي الإنسحاب
وفي بغداد، أوضح أحد المصادر الأمنية المقربة من مكتب رئيس الوزراء في بغداد، إن "قلب عبد المهدي غرق بمجرد الإبلاغ عن عمليات القتل".

وأَضاف، لقد كان مقتنعا من قبل كبار المساعدين العسكريين بأن الموقف المتشدد في النجف والناصرية سيجعل الوضع تحت السيطرة، لقد صُدم بعد سماع قادته بدلًا من ذلك تصاعد الاضطرابات عن طريق التسبب في ارتفاع عدد القتلى في صفوف المحتجين.

كان يعلم أن السيستاني لن يتسامح مع هذا
وكانت قبضة عبد المهدي على السلطة هشة بالفعل، كان قد تم الإطاحة به قبل شهر تقريبًا، لكن اللواء الإيراني قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري، تدخّل لحشد الأحزاب المؤيدة لإيران خلفه.

وقال زعماء القبائل لـ"رويترز"، إن القبائل الجنوبية الغاضبة الآن التي قتل أفرادها قتلوا كانت تضغط على السيستاني لمعارضة حكومة عبد المهدي مهددة بحمل السلاح ضد قوات الأمن والميليشيات، إذا لم يتدخل السيستاني لوقف "بركة الدم"، أخبروه في رسالة في 28 نوفمبر، أن القبائل ستأخذ الأمور بأيديهم.

وقال الشيخ علي الغزي من الناصرية، وهو زعيم قبلي بارز وقّع الخطاب، "قلنا أن القبائل في الجنوب ستحمل السلاح لحماية المتظاهرين".

وقال أحد المشرعين المقربين منه، إن عبد المهدي "كان يحكّم على الاستقالة على الفور"، لكن الأحزاب المدعومة من إيران أقنعته بالانتظار حتى بعد إعلان السيستاني خلال خطبة الجمعة، في حال تمكنوا من إيجاد حل آخر.

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الكلمات المفتاحية

المهدي العراق الاحتجاجات إيران آية الله علي السيستاني

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