شركة بريطانية توقع مذكرة تفاهم مع "الإنتاج الحربي" لتطوير الإدارة الحديثة بمعالجة المياه

وقعت شركة "إنفيرو تك" البريطانية مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، من أجل وضع مبادرات ترمي لاستخدام الوسائل الحديثة في معالجة المياه وإعادة تدويرها وتوفيرها وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.





تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الشركة والهيئة فيما يتعلق بتصنيع وتجميع وتعزيز مجموعة من أنظمة معالجة المياه وتنقيتها تشمل ضوابط كفاءة استخدام الطاقة للسنوات المقبلة، وتعزيز القدرات التصنيعية المصرية من خلال استخدام المصانع الموجودة في البلاد.









وقال السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر: " تعكس هذه الاتفاقية التزام المملكة المتحدة بدعم النمو والتنمية في مصر ويتمثل هدفنا في تشجيع الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات في البلاد ونطلع إلى رؤية تعاون أعمق بين بلدينا في القطاعات الاستراتيجية والقطاعات المولدة لفرص العمل التي توظف المزيد من المصريين".





وعبر بول ويليامز الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيرو تك"، عن فخرة باختيار الهيئة القومية للإنتاج الحربي لنا لبدء شراكة جديدة في قطاعي المياه والطاقة، ونتطلع إلى إنشاء مركز تصنيع حسب الطلب في مصر، يساهم في المبادرات الحالية والمستقبلية لمعالجة المياه والمباني الخضراء وتوفير الطاقة.