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ترتيب الدوري المصري

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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الزمالك والجيش
الزمالك والجيش
حسام مجدي
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استطاع نادي طلائع الجيش أن يفوز على نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الزم وطلائع الجيش اليوم بالدوري المصري
وسجل أهداف نادي طلائع الجيش الثلاثة كل من ناصر مانسي في الدقيقة 2 والدقيقة 42 وأحمد سمير في الدقيقة 58 بينما سجل هدفي الزمالك كل من مصطفى محمد في الدقيقة 36 وكريم بامبو في الدقيقة 76 لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يرتفع رصيد نادي طلائع الجيش إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
ويستعرض لكم موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش كالآتي:

الأهلي 18 نقطة
الاتحاد السكندري 17نقطة
المقاولون العرب 16 نقطة
الزمالك 13 نقطة
سموحة 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
بيراميدز 12 نقاط
الإنتاج الحربي 11 نقاط
حرس الحدود 10 نقاط
طنطا 8 نقاط
المصري 7 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
مصر المقاصة 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
انبي 5 نقاط
وادي دجلة 6نقاط
اسوان 5 نقاط
الجونة 4 نقاط
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