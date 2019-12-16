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أحمد موسى: لا واسطة في اختيار شباب منتدى شرم الشيخ (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:38 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشباب المشارك في منتدى شبابا العالم من جميع محافظات مصر، ويمثلون جميع فئات المجتمع، معقبًا: "اللي موجود في المنتدى ولاد مصر، احنا مش بنفرق بين المصريين". 

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الشباب المشارك في المنتدى من الصعيد ومن الأقصر ومطروح، والحديث على خلاف ذلك هدفه إرسال رسالة للشباب على خلاف الحقيقية بأن المنتدى لا يمثل شباب مصر. 

ولفت إلى أنه لا توجد أي وساطة في اختيار الشباب المشارك في المنتدى شباب العالم، متابعًا: "الشباب المشارك دول من قرى ونجوع ومدن والصعيد والبحيرة ومدن القناة، من كل مصر".
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم اخبار مصر أحمد موسى

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