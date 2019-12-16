طلائع الجيش يسقط الزمالك بثلاثية ويلحق بكارتيرون الهزيمة الأولي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة سريعة وساخنة من جانب طلائع الجيش وفي الدقيقة الأولى تعود الكرة من الدفاع لعواد الذي استقبل الكرة لكنها تطول منه ليحاول عليها مهاجم الطلائع لكن يتدخل محمود علاء اثناء تسديد الكرة على المرمى الخالي ويتم تسديد الكرة من ناصر منسي ليخرجها عواد لركنية تمر عرضية بدون خطورة .





وتستمر هجمات الطلائع المندفع مبكرا وينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد شحاته بعد تمريرة من كريم طارق ليستقبلها شحاته على حدود المنطقة ويتوغل ليسددها في الشباك معلنا تقدم الطلائع بهدف دون رد .





الهدف المبكر فتح مجريات اللعب بين الفريقين ويرد الزمالك بتمريرة أمامية من فرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع طلائع الجيش بنجاح بعدها كرة ركلة حرة على حدود المنطقة يلعبها ساسي طولية مجددا داخل المنطقة ولكن الحكم يحتسب الكرة تسلل .





ويواصل الزمالك محاولاته من جانبي الملعب رغم التكتل الدفاعي من الجيش الذي لجأ لاعبوه للعنف لإفساد الهجمات مبكرا وتدخل قوي للغاية من فرانك ستيفين على محمد عبد السلام في الجبهة اليمني .





ويحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء بعد التحام هوائي قوي مع طارق حامد في وسط الملعب بعدها يواصل الزمالك محاولاته من جديد بعرضية من طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء لكن لم تجد متابعة جيدة .





وانحصر اللعب في وسط الملعب لفترة وسط تكتل دفاعي من الجيش ويرد الزمالك بهجمة خطيرة وفرصة هدف بعد عرضية من ركنية ويقابلها محمود علاء برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وانقاذ من محمد بسام حارس الجيش وتخرج ركنية جديدة في الدقيقة 32 من عمر المباراة .





ويرد الجيش بعرضيات من جانبي الملعب ويخرج عواد ليتصدى للكرة قبل وصولها لناصر منسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة .





وأسفر هجوم الزمالك عن هدف التعادل عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعد عرضية من أوباما في الجانب الأيسر ليرتقي عليها مصطفى محمد برأسية قوية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكلا منهما .





وتستمر المحاولات البيضاء الهجومية ومراوغة رائعة من فرجاني ساسي ليمررها إلى اوناجم الذي راوغ الظهير الأيسر وسددها قوية بالقدم اليمنى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع في الدقيقة 41 من عمر المباراة .





ويشهر الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء في وجه الثنائي محمد أوناجم من الزمالك وفرانك ستيفن من الطلائع بعد احتكاك في وسط الملعب .





وعلى عكس سير المباراة يسجل طلائع الجيش الهدف الثاني بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء وخروج خاطئ من عواد لتصل الكرة لناصر منسي ويسددها من داخل المنطقة لتسكن الشباك معلنا تقدم فريقه بهدفين لهدف في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





ويسدد أوباما كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تخرج ضربة مرمى ويحاول الزمالك فتح ثغرة بدفاعات الطلائع لكن بدون خطورة على مرمى بسام .





ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع من عمر الشوط الأول لم تشهد جديد لينتهي الشوط بتقدم طلائع الجيش بهدفين لهدف .





وفي الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل الأساسي وسط محاولات ضغط مبكر لتعديل النتيجة وينطلق أوباما على الجانب الأيسر وتمريرة على حدود منطقة الجزاء إلى فرجاني ساسي سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بمدافع الجيش وخرجت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 48 من عمر المباراة .





ويؤمن طلائع الجيش دفاعيا بالضغط الطولي من كافة أنحاء الملعب ومن كرة مرتدة خاطفة ينطلق أحمد سمير جناح الطلائع ليتوغل في المنطقة ويمر من فرجاني ساسي ويتعرض للإعاقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق الجيش في الدقيقة 50 من عمر المباراة يتصدى لها عاصم صلاح لكن عواد يتألق وينقذ الكرة .





وينطلق أوناجم ويرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أمسكها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بنجاح .





ويستمر ضغط الزمالك ودفاع المنطقة من الطلائع لكن بدون خطورة تذكر على مرمى بسام ويرد الجيش بمرتدة من كريم طارق وتسديدة قوية يتصدى لها عواد .





ويعزز الطلائع من تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 58 بعد انطلاقة من كريم طارق من الطرف الأيسر ليمررها إلى عاصم صلاح الذي أرسلها عرضية رائعة على القائم البعيد حولها أحمد سمير برأسية قوية في الزاوية اليمنى لمحمد عواد معلنا تقدم الجيش بثلاثة أهداف لهدف .





ويحاول الزمالك تعديل النتيجة ولعب الكرات القصيرة لفتح ثغرة بدفاع الجيش وسط استحواذ على الكرة لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى .





ويمرر أوناجم كرة عرضية من الجانب الأيمن من ركلة حرة مرت من الجميع دون أي خطورة على مرمى طلائع الجيش.





ويدفع كارتيرون بأول أوراقه في المباراة بالدفع بمصطفى محمد بدلا من محمد أوناجم في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق وتعديل النتيجة وتستمر المحاولات الهجومية للزمالك لكنها بدون خطورة وفاعلية .





وتسديدة قوية من مصطفى محمد من على حدود منطقة الجزاء بعد مرواغة أحمد علاء مدافع الجيش، لكن تصدى لها محمد بسام حارس المرمى .





ويدفع الزمالك بكريم بامبو بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 72 لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وتعديل النتيجة ويرد الجيش بهجمة خاطفة من أحمد سمير ليمررها لناصر منسي داخل منطقة الجزاء سددها ويتصدى لها عواد بنجاح.





ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الثاني عن طريق البديل كريم بامبو في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعد عرضية من أوباما من الجانب الأيسر تمر من الجميع لتجد متابعة من بامبو ليودعها الشباك ليقلل الفارق وتصبح النتيجة تقدم الجيش بثلاثة أهداف لهدفين .





ويواصل الزمالك هجومه وعرضية من البديل مصطفى فتحي من الطرف الأيمن يسددها مصطفى محمد مقصية أمسكها محمد بسام حارس المرمى في الدقيقة 81 .





وفرصة جديدة بعد عرضية من بن شرقي داخل منطقة الجزاء ويقابلها مصطفي محمد بتسديدة وتصطدم بدفاع الجيش وتخرج ركنية في الدقيقة 83 .





ويمر بن شرقي ويرسلها عرضية أبعدها محمد بسام حارس المرمى، لتصل إلى مصطفى محمد الذي سددها ارتطمت بفرانك لاعب خط الوسط وخرجت لركلة ركنية جديدة .





ويدفع كارتيرون بعمر السعيد بدلا من أوباما في الدقيقة 88 من عمر المباراة على أمل تعديل النتيجة ويواصل الفريق هجومه وسط دفاع محكم من طلائع الجيش .





ويحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع ويحاول لاعبو الفريق التحضير بالهجوم على منطقة الطلائع وسط دفاع متكتل لكن بسام حارس الطلائع لم تصل له خطورة حقيقية لينتهي الوقت بدل الضائع والمباراة بفوز فريق الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين .



