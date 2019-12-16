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بيلا يلعب بالناشئين بعد اضراب الكبار

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:34 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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علمت مصادر "الفجر الرياضى" بأخبار مؤكدة تفيد بخوض نادى بيلا مباراة الغد أمام الحمام المقررة بالجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى يستضيفها الحمام بمطروح بمجموعة من الناشئين.

وكان باقى لاعبو النادى والمقدرين ب١٥ لاعبا قد رحلوا اليوم وغادروا الفريق بعدما كان مقررا إصطحابهم للمعسكر المتجه لمطروح إستعدادا لخوض مباراة الغد الهامة أمام الحمام.

ويأتى رحيل اللاعبين إستكمالا للمشاكل التى عصفت بالفريق وأهمها المادية بعد التأخر فى صرف رواتب اللاعبين وهو مادفع أحد رجال الأعمال للتدخل من أجل حل الأزمة اليوم وتعهد أمام اللاعبين بصرف راتب شهرين عقب مباراة الغد وهو مارفضه اللاعبين وغادروا.

وكان العديد من لاعبى الفريق الأول بنادى بيلا قد توجهوا لمقر إتحاد كرة القدم أول أمس وقاموا بتقديم شكوى تمهيدا لفسخ تعاقدهم مع النادى لعدم الإلتزام بسداد رواتبهم لفترة تزيد عن ٣ أشهر.

ويحتل بيلا حاليا المركز قبل الأخير برصيد ٤ نقاط حيث لم يحقق الفوز فى أى مباراة وتعادل فى ٤ مباريات وهزم فى مثلها.
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