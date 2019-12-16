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مؤلف شاومينج لـ "الفجر الفني": الفيلم وسيلة لطرح أزمة التعليم.. وهذه توقعاتي لرأي الجمهور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:30 م
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شاومنج
شاومنج
لمياء علي
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أكد أشرف حسني، مؤلف فيلم "شاومينج"، وهو من -بطولة الفنان بيومي فؤاد- أن الفيلم هو مجرد وسيلة لطرح ومناقشة أزمة التعليم الحالية.

وقال "حسني"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن بداية الفكرة قد جاءته من فترة طويلة منذ سنوات طويلة، وبعيدًا عن فيلم شاومينج بالتحديد، فإن  الفكرة كانت حاضرة في ذهنه منذ الطفولة وهي عن أزمة التعليم.

وأضاف "أشرف"، فمنذ طفولتي، وانا كسائر الأطفال والكبار نكره التعليم أو بالأحرى لانحب أسلوب التعليم، وبعد فترة ننسى المدرسة وننبذها.

وتابع "مؤلف فيلم شاومنج"، وهذا يرجع لطبيعة التعليم في مصر المعتمدة علي الحفظ والتلقين وغيرهما من الأمور، ثم اختمرت الفكرة وظلت تراودني كلما نظرت إلى الشارع المصري ووجدت هذا الكم من العشوائية وانعدام القيم والمبادئ والفهلوة والبلطجة والجهل ورفض الآخر، واعتقد أن الكثير من تلك القضايا سببها التعليم.

واستطرد أشرف حسني، قائلًا: "أما عن شاومينج فكان مجرد وسيلة لطرح الفكرة لأنه كان أزمة في وقته ونحن نستيقظ فقط في الأزمات".

وأما عن توقعاته لرد فعل الجمهور على الفيلم أشار إلى أنه متفائل خيرًا بالفيلم ونجاحه، ولاسيما أنه يدخل في إطار الأفلام الاجتماعية الكوميدية التي تهم الأسرة والطالب لما يحويه مضمونه من فكرة طرح مشكلة الثانوية العامة والتعليم الذي يعتبر مشكلة حقيقية في مصر، ولذلك فهو متوقع أن ردود الأفعال ستكون إيجابية للغاية.

جدير بالذكر أن الجهة المنتجة للعمل طرحت الأفيش المبدئي للفيلم، والذي من المقرر عرضه قريبًا بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وحامد الشراب وسارة درزاوى وأحمد سلطان وتونى ماهر ومعهم الفنان محمد عادل وسامى مغاورى، كما يشارك عدد كبير من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ونشوى مصطفى، وهو من تأليف أشرف حسنى واخراج شادي أبو شادي وإنتاج أيمن يوسف.
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