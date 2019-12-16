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حجز 95 قرصا مخدرا لدى شباب بقرمبالية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت يوم 15 ديسمبر 2019، دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية من ولاية نابل، من إلقاء القبض على 03 أشخاص اعمارهم تتراوح بين (18 و32 سنة) قاطنين بمعتمدية سليمان، وبتفتيشهم حجز لديهم 95 قرصا مخدرا.

وبالتحري معهم عن مصدرها، إعترفوا ان المحجوز على ملك أحدهم وقد تولى جلبه من جهة سوسة قصد ترويجه، كما تبيّن أن أحدهم صادر في شأنه 18 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 08 سنوات.

وتم الاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية، من أجل مسك وترويج مادة مخدرة.
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