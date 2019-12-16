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شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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مؤتمر ليجراند
مؤتمر ليجراند
أحمد الشيخ
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أكدت شركة "ليجراند" الفرنسية العالمية العاملة في مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية،علي سعيها للتوسع في السوق المصري الذي تعمل فيه منذ 32 عاماً، كما أعلنت عن البدء في إنشاء معرض دائم لها شرق القاهرة خلال العام المقبل يشمل قاعات العرض وتدريب على غرار المعارض المملوكة لها في بلدان أخرى تأكيداً على ثقة الشركة في عائد الاستثمار في مصر.

وقال نقولا حبيلاه، العضو المنتدب لمجموعة ليجراند في مصر: "الشركة تعمل في 90 دولة ويعمل بها أكثر من 38 ألف موظفاً حول العالم، وحققت إيرادات وصلت إلى 6 مليارات يورو العام الماضي وأرباح تتجاوز 770 مليون يورو، وتمتلك في فرنسا وحدها 22 مصنعاً بينما أكبر وأول مصنع لها في أفريقيا يوجد في مدينة السادات على مساحة 17 ألف متر، ويوفر المصنع 1200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة و35 % من إنتاجه يتم تصديره إلى  فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك وغيرها من الدول، من خلال منتجات عالية الجودة تحتل المرتبة الأولى أو الثانية في أسواقها.

وأكد العضو المنتدب أن علامتهم التجارية "بيتتشينو" BTicino، لا تزال متصدرة المبيعات في السوق المصري منذ عقود بفارق كبير عن أقرب منافسيها، وحول خطة الشركة التوسعية.

ووأشار العضو المنتدب إلي أن المجموعة تتطلع  إلى زيادة تواجدها والتوسع في مصر، لأنه سوق واعد جداً، ونحن مهتمون بذلك، كما ندرس الاستحواذ على بعض الشركات، كما ندرس كيفية التواجد في العاصمة الإدارية، خاصة وأننا نعمل هناك بالفعل مع شركائنا على توفير الحلول والأنظمة سواء للتجمعات الإدارية أو السكنية، وتشمل خطتنا أيضاً المساهمة في تنفيذ توجهات الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 و مبادرة التحول الرقمي، ونتعاون مع وزارة الكهرباء لتطوير معايير تصميم المنتجات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الشركة شاركت  في عام ٢٠٠٥ في مراجعة المواصفات المصرية القياسية الخاصة بالمنتجات الكهربائية في مصر، مؤكدًا على دعم الشركة المستمر للحكومة في عملية التحول الرقمي.


وتسعي المجموعة لتنفيذ مبادرتين؛ هما إنترنت الأشياء لتشمل أحدث التكنولوجيا في مجال وتوزيع واستخدام الطاقة ما يمكن المستخدم من التحكم في الطاقة بسهولة وأمان تام، أما المبادرة الأخرى تتعلق بكفاءة الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة، لتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة بالنسبة للعديد من الجهات والمطورين وكذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والمتطلبات العالمية، وتحفيز الكفاءة التشغيلية والاقتصادية للمشاريع.

وقال إسلام وحش رئيس قطاع التسويق والاتصال بالشركة: "من أهم المجالات التي تتميز بها ليجراند هي حلول الـ "داتا سنتر"، كتلك المتعلقة بمشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية  بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وردت شركتنا حلولاً مشابهة في أوروبا وروسيا والهند وغيرها من الدول".

جاءت تصريحات العضو المنتدب على هامش احتفال "ليجراند" العالمية بإطلاق أحدث منتجاتها الذكية "Living Now" في مصر التي حازت على جائزة الابتكار للمنازل الذكية 2019 في مؤتمر"CES" بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مفتاح كهربائي غير تقليدي أشبه بالبيانو بتصميمات وألوان رائعة، ويمكن التحكم فيه عن بعد عبر الهواتف الذكية، وذلك بحضور عدد كبير من المطورين العقاريين وبيوت الخبرة الهندسية وخبراء التصميمات الداخلية.
شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها
شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها
شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها
شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها
شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها
شركة فرنسية تنوي توسيع استثماراتها في مصر.. وتصدر 35٪ من انتاجها
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الكلمات المفتاحية

مفتاح البتشينو ليجراند الفرنسية العاصمة الإدارية الجديدة البنية التحتية الكهربائية البنية التحتية الرقمية

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