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أحمد موسى: حكومة الوفاق الليبية تهدد أمن مصر القومي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:05 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكومة الوفاق الليبية ليست شرعية، لأنها أصبحت تحت وصاية المليشيات الإرهابية، بناءا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعني أن مصر أكبر دولة عربية رفعت الغطاء عن هذه الحكومة.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن فايز السرج رئيس حكومة الوفاق الليبية يتحرك من قبل الإرهاب، وتعرض لهزائم كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الجيش الوطني الليبي.

ولفت إلى أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، لأنه هو المؤسسة الوطنية الليبية التي تحافظ على المن الليبي ضد التدخل القطري والتركي، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق الليبية المتحالفة مع المليشيات تهدد الأمن القومي المصري.

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الكلمات المفتاحية

مصر عبد الفتاح السيسي حكومة الوفاق الليبية المليشيات الإرهابية الإعلامي أحمد موسى

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