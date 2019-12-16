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نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 .. القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول وأتلتيكو وجميع المباريات
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:03 م
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يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 ، حيث تم لعب مباريات مرحلة المجموعات من البطولة، وتبدأ مباريات الدوري الـ 16 من دوري الأبطال من يوم 18 فبراير 2020 حتى يوم 18 مارس 2020.
مواجهات دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16
أسفرت نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020، عن مواجهات شرسة في الدور 16، حيث يواجه ليفربول الإنجليزي والذي سجل في صفوفه النجم المصري محمد صلاح غريمه الإسباني أتلتيكو مدريد، كما سيواجه بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، وأتالانتا ضد فالنسيا، وتشيلسي ضد بايرن ميونخ، وتوتنهام ضد لايبزيج، وليون ضد يوفنتوس، ونابولي ضد برشلونة، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد.
القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2020 الدور 16
يمنك متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2019/2020 الدوي الـ 16 على قنوات beIN SPORTS HD، حيث تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت، البث الحصري لمباريات دوري الأبطال.
مواعد مباريات دوري أبطال أوروبا الدور 16
|المواجهات
|موعد مباراة الذهاب
|موعد مباراة الإياب
|الملعب
|ليفربول وأتلتيكو مدريد
|الثلاثاء 18/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
|الأربعاء 11/3/2020
الساعة 10 مساءًا
بتوقيت القاهرة
|واندا ميتروبوليتانو
أنفليد
|دورتموند بوروسيا وباريس سان جيرمان
|الثلاثاء 18/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الأربعاء 11/3/2020
الساعة 10 مساءًا
بتوقيت القاهرة
سيجنال إيدونا بارك
حديقة الأمراء
|أتالانتا وفالنسيا
الأربعاء 19/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
|الثلاثاء 10/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
سان سيرو
ميستايا
|توتنهام ولايبزيج
|الأربعاء 19/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 10/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
استاد توتنهام
ريد بول أرينا
|تشيلسي وبايرن ميونخ
|الثلاثاء 25/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الأربعاء 18/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
ستامفورد بريدج
أليانز أرينا
|برشلونة ونابولي
الثلاثاء 25/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الأربعاء 18/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
سان باولو
كامب نو
|ريال مدريد ومانشستر سيتي
|الأربعاء 26/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 17/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
سانتياجو بيرنابيو
استاد مدينة مانشستر
|يوفنتوس وليون
الأربعاء 26/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 17/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
حديقة أوليمبيك ليون
استاد يوفتنوس
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