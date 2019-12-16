نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 .. القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول وأتلتيكو وجميع المباريات

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 ، حيث تم لعب مباريات مرحلة المجموعات من البطولة، وتبدأ مباريات الدوري الـ 16 من دوري الأبطال من يوم 18 فبراير 2020 حتى يوم 18 مارس 2020.





مواجهات دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16





أسفرت نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020، عن مواجهات شرسة في الدور 16، حيث يواجه ليفربول الإنجليزي والذي سجل في صفوفه النجم المصري محمد صلاح غريمه الإسباني أتلتيكو مدريد، كما سيواجه بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، وأتالانتا ضد فالنسيا، وتشيلسي ضد بايرن ميونخ، وتوتنهام ضد لايبزيج، وليون ضد يوفنتوس، ونابولي ضد برشلونة، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد.





القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2020 الدور 16



