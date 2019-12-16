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نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 .. القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول وأتلتيكو وجميع المباريات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:03 م
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كأس دوري ابطال اوروبا
كأس دوري ابطال اوروبا
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يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16 ، حيث تم لعب مباريات مرحلة المجموعات من البطولة، وتبدأ مباريات الدوري الـ 16 من دوري الأبطال من يوم 18 فبراير 2020 حتى يوم 18 مارس 2020.

مواجهات دوري ابطال اوروبا 2020 دور 16

أسفرت نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2020، عن مواجهات شرسة في الدور 16، حيث يواجه ليفربول الإنجليزي والذي سجل في صفوفه النجم المصري محمد صلاح غريمه الإسباني أتلتيكو مدريد، كما سيواجه بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، وأتالانتا ضد فالنسيا، وتشيلسي ضد بايرن ميونخ، وتوتنهام ضد لايبزيج، وليون ضد يوفنتوس، ونابولي ضد برشلونة، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2020 الدور 16

يمنك متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2019/2020 الدوي الـ 16 على قنوات beIN SPORTS HD، حيث تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت، البث الحصري لمباريات دوري الأبطال.

مواعد مباريات دوري أبطال أوروبا الدور 16

المواجهاتموعد مباراة الذهابموعد مباراة الإيابالملعب
ليفربول وأتلتيكو مدريدالثلاثاء 18/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة		الأربعاء 11/3/2020
الساعة 10 مساءًا
بتوقيت القاهرة		واندا ميتروبوليتانو
أنفليد
دورتموند بوروسيا وباريس سان جيرمانالثلاثاء 18/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الأربعاء 11/3/2020
الساعة 10 مساءًا
بتوقيت القاهرة
سيجنال إيدونا بارك
حديقة الأمراء
أتالانتا وفالنسيا
الأربعاء 19/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 10/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
سان سيرو
ميستايا
توتنهام ولايبزيجالأربعاء 19/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 10/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
استاد توتنهام
ريد بول أرينا
تشيلسي وبايرن ميونخالثلاثاء 25/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الأربعاء 18/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
ستامفورد بريدج
أليانز أرينا
برشلونة ونابولي
الثلاثاء 25/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الأربعاء 18/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
سان باولو
كامب نو
ريال مدريد ومانشستر سيتيالأربعاء 26/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 17/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
سانتياجو بيرنابيو
استاد مدينة مانشستر
يوفنتوس وليون
الأربعاء 26/2/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
الثلاثاء 17/3/2020
الساعة 10 مساءًا
توقيت القاهرة
حديقة أوليمبيك ليون
استاد يوفتنوس
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