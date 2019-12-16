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احذر يا أهلي.. سجل الأهداف في المباريات يتراجع للخلف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:59 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
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في الثاني من شهر سبتمبر الماضي قدم النادي الأهلي رسميًا السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب المارد الأحمر عقب الخروج من بطولة كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد.

وقاد المدرب السويسري المارد الأحمر في 11 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتلقى خسارة وحيدة أمام النجم الساحلي بالجولة الأولى من دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

وعلى الرغم من البداية القوية للنادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري إلا أن المتابع جيدًا لمسيرة المدرب السويسري مع الأهلي يجد أن هناك تراجع على مستوى إحراز الأهداف للفريق الأحمر في مبارياته بداية من أول مباراة قاد فيها فايلر فريق الأهلي.

ونستعرض في هذا التقرير نتائج الفريق الأحمر منذ أن تولى فايلر المهمة :- 

كانو سبورت 0 الأهلي 2
سموحة 0 الأهلي 1
الأهلي 4 كانو سبورت 0 
الأهلي 4 الإنتاج الحربي 0 
أسوان 1 الأهلي 5 
الجونة 0 الأهلي 4 
النجم الساحلي 1 الأهلي 0 
الأهلي 3 بني سويف 1 
الأهلي 2 الهلال السوداني 1
وادي دجلة 0 الأهلي 3
الأهلي 1 حرس الحدود 0



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معدل الاهداف رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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