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افتتاح نادي سينما المرأة.. وعرض ومناقشة "لما بنتولد" بحضور صناعه (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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سميحة أيوب
سميحة أيوب
شيماء عطية - تصوير: محمد فتحي
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افتتحت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، نادي سينما المرأة مساء اليوم الإثنين بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ورؤساء المهرجانات، وعدد من السينمائيين والنقاد، من بينهم الفنانة سميحة أيوب، والفنان كمال أبو رية، والناقدة ماجدة خير الله، والمخرج كمال منصور.

وعُرض خلال الافتتاح الفيلم الروائي "لما بنتولد"، بحضور أبطاله كل من حنان سليمان ومحمد حاتم وعمرو عابد.
"لما بنتولد" إخراج تامر عزت، وتأليف نادين شمس، وانتاج معتز عبد الوهاب وتامر عزت، ومن بطولة أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي، وسامح الصريطي، ومحمد حاتم، وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد، المغني الرئيسي لفريق كايروكي، وبسنت شوقي وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس.

وعقب عرض الفيلم، أدارت الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ندوة نقاشية حول الفيلم، بحضور الناقدة ماجدة خير الله، مع صناع الفيلم والجمهور.

يقام النادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويهدف لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي يقيمها كبار النقاد والسينمائيين، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

وسيشهد النادي خلال الفترة المقبلة تكريم مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات من الشباب المستقلين والمحترفين كنوع من الدعم والتشجيع لهم، بشكل شهري.

يذكر أن فعاليات نادي سينما المرأة ستتنقل بمختلف المحافظات لتوعية الناس بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهار أهمية المرأة في المجتمع.
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