المخرج ياسر زايد.. أبدع في هبة رجل الغراب وبنت بنوت

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج ياسر زايد، وذلك بعد معاناه مع المرض، عن عمر ناهز ال 48 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى النخيل بالمعادي.



وقد تم تحديد موعد تشييع الجنازة غدًا الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة بعد أداء صلاة الظهر، وستتلقى عائلته العزاء في مسجد الرحمن الرحيم يوم الأربعاء.



وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز أعمال المخرج ياسر زايد ومعلومات لاتعرفها عنه.



نبذة قصيرة عن ياسر زايد



_ هو مخرج مصري، استهل حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال وذلك في أواخر الثمانينات والتسعينيات.



_ والده هو الكاتب الشهير محسن زايد، ولكنه لم يعتمد على شهرة والده وبدأ حياته بالكفاح حتى حقق اسمًا له.









أبرز أعمال المخرجياسر زايد



وقد أخرج ياسر زايد عدة أعمال درامية تركت أثرًا محفورًا بأذهاننا، ولعل أولها وأبرزها هو مسلسل ساكن قصادي الذي مازلنا حتى الآن نستمتع بمشاهدة حلقاته كما لو كان يعرض للمرة الأولى.



كما قدم مسلسل هبة رجل الغراب بطولة الفنانة إيمي سمير غانم والذي استحوذ على نسب مشاهدة عالية وقبولًا جماهيريًا وتباين في آراء النقاد.



ولاننسى مسلسل بنت بنوت من بطولة النجمة مي عز الدين والذي أيضًا أثار جدلًا واسعًا.



وكان آخر أعماله مسلسل الضاهر الذي يعرض الآن عبر فضائية الحياة للفنان محمد فؤاد.



وقام بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات، قبل أن يخوض تجربة إخراج أول، ومنها فيلم روائي طويل من خلال فيلم (علمني الحب) عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك.