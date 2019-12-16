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كلوب يوجه رسالة نارية إلى سيميوني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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توقع المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، مواجهة "صعبة وقوية" أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال بعد أن أسفرت قرعة هذا الدور اليوم الإثنين عن وقوعهما معاً.

وقال كلوب "إنها مواجهة شيقة. قبلها توقعت أن نواجه واحدا من فريقي مدريد وكان هذا ما حدث. مدريد مدينة لدينا بها ذكريات رائعة وسنواجه هذه المرة أتلتيكو على ملعبه".

يذكر أن ليفربول توج العام الماضي بلقب دوري الأبطال على ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو على حساب توتنهام الإنجليزي.

وشدد كلوب على أن المواجهة ستكون صعبة وأضاف "لا أظن أن سيميوني يركض في منزله سعيداً بمواجهة ليفربول".

وتابع المدرب "ستكون مباراة صعبة بين فريقين يعتمدان على الكثافة لكن بأساليب مختلفة وتنظيم مختلف".

ومزح كلوب بخصوص المواجهة قائلاً "أعتقدا اننا قد نستخدم غرف ملابس أصحاب الأرض. سنسألهم بخصوص هذا الأمر"، خاصة وأن فريقه استخدمها في مباراة نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

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