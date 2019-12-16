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واشنطن: عرقلة جهود السلام في جنوب السودان تزعزع أمن البلاد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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مورجان أورتاجوس
مورجان أورتاجوس
وكالات
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قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن عرقلة جهود السلام في جنوب السودان تزعزع أمن واستقرار البلاد وتقوض الثقة بجهود الحكومة لتحقيق السلام الدائم.

ودعت الخارجية الأمريكية، حكومة جنوب السودان للنأي بنفسها عن جميع معرقلي عملية السلام. 

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين اثنين بجنوب السودان، لعرقلتهما جهود المصالحة.

وقال بيان لوزارة الخزانة إن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو ووزير الدفاع كوال منيانق جوك أُدرجا على اللائحة السوداء، لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلتهما عملية السلام.

وأورد البيان أن الوزيرين أسهما "في تمديد النزاع من أجل ثرائهما الشخصي"، وتم في ضوء ذلك تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة، ومنعهما من دخول الأراضي الأمريكية.

وأكدت الوزارة أنها "لن تتردد في استهداف من ساهموا في تمديد النزاع في جنوب السودان، وستواصل الضغط على قادة البلد الكبار ليتخذوا إجراءات ملموسة بهدف إعادة السلام والاستقرار".

والخميس الماضي، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض بلاده عقوبات صارمة على أي جهة تقوض مسار السلام في جنوب السودان.

وسبق تعهد وزير الخارجية الأمريكي فرض وزارة الخزانة عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل اثنين من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017.

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واشنطن مورجان أورتاجوس مسار السلام عرقلة جهود جنوب السودان السلام

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