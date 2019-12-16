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أحمد موسى: نجاح منتدى شباب العالم "قلق" لأهل الشر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:49 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن نجاح منتدى شباب العالم، تسبب في مشكلة لأهل الشر والخونة، ولذلك بدأت بعض حملات التشكيك في المنتدي، من خلال الترويج بأن هذا المنتدى لا يوجد به شباب من المحافظات.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هذا المنتدى لم يصبح ملكًا لمصر، ولكنه أصبح منصة عالمية، خاصة بعد إشادة الأمم المتحدة بهذا المنتدى بصورة كبيرة، لافتَا إلى أن الشباب المشارك في هذا المنتدى من 166 دولة، وهذه أكبر مشاركة من دول العالم في أي منتدى شباب حول العالم.

وأضاف: "العالم عايز يقلدنا يقلدنا، لكن صورة مصر لن تتغير، نجاح مصر في هذا المنتدى أدى لمشكلة كبيرة لدى الإخوان".

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم الشر الإعلامي أحمد موسى الإخوان

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