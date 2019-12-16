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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة غدًا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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بيراميدز
بيراميدز
علي نبوي
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تواجه الجونة في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - - علي جبر -عبد الله بكري - ولفريد كانون

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس.

ويتطلع بيراميدز لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية أمام الزمالك والتي خسرها بهدفين دون رد، فيما يأمل الجونة في العودة لطريق الانتصارات بعد رحيل مدربه السويسري نيبوشا.
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الكلمات المفتاحية

رياضة بيراميدز الجونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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