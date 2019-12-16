Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد بن شيبة يكتب: التكنولوجيا تسطر نهاية الكتاب الورقي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:41 م
Advertisements
خالد بن شيبة
خالد بن شيبة
Advertisements
نعاني في عصرنا الحاضر ومع تنوع المصادر الاكترونية والإقبال المخيف على الكتب الاكترونية والاعتماد الكلي عليها بالبعد عن الكتب الورقية التقليدية مما تسبب ذلك في اندثارها بشكل شبه رسمي وهذا مؤشر خطير جداً لان الكتب الورقية في نظري هوية يجب ان نحافظ عليها مهما وصل التطور في حفظ المعلومات يبقى الكتاب الورقي افضل حافظ للمعلومة.

كما يجب على البارزين في مجالاتهم المختلفة التعريف بيوم الكتاب والإشارة اليه بكل ما يملكون من صوت ليعود لنا كما كان ونستقي المعلومة منه مباشرة بدلاً من اخذ المعلومات من جهات مجهولة تعدل وتغير على حسب ما تريد.

كما يجب علينا ان نعزز عند الجيل الصاعد حب القراءة والتفنن في عمل مكتبات في المنازل وحثهم عليها كموروث لا يمكن ان يستبدل بغيره مهما وصلنا من تطور.

ومن هنا أطالب أهل الخبرة والقرار في اتخاذ ما من شأنه الحفاظ عليها والاعتناء بها لكي لا يأتي لنا جيل لا يعرف من الكتب الورقية الى اسمها فقط فنحن جميعاً مسؤولين عن اندثارها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقالة مقالات اجتماعية مقالات مقال صحافة القراء الصحافه الصحافة

أخبار تهمك

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعتين

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 8 ساعات

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ أقل من ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعتين

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

منذ أقل من ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تحذف ٣ دروس من كتاب التاريخ لأولى ثانوى.. وتلغي ممارسة الطباعة لكتب أولى ابتدائى

وزير التعليم السعودي: إيقاف طباعة كتب النشاط وخفض التكلفة بتوظيف التقنية

أدب الطفل في الوطن العربي.. صغار يجيبون على سؤال العصر: الكتاب أم الإنترنت؟

أدب الطفل في الوطن العربي.. كُتَّاب وصحفيون يضعون خطة للدفاع عن "الورقة والقلم"

عادل حمودة يكتب: الفريضة الغائبة فى معرض الكتاب

منصة إلكترونية للنشر التراثي ومكافحة تزوير الكتب.. مكتبة الإسكندرية تختم فعاليات مؤتمر"الإفلا"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

07:59 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

08:32 م

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status