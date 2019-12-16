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خالد بن شيبة يكتب: التكنولوجيا تسطر نهاية الكتاب الورقي
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:41 م
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نعاني في عصرنا الحاضر ومع تنوع المصادر الاكترونية والإقبال المخيف على الكتب الاكترونية والاعتماد الكلي عليها بالبعد عن الكتب الورقية التقليدية مما تسبب ذلك في اندثارها بشكل شبه رسمي وهذا مؤشر خطير جداً لان الكتب الورقية في نظري هوية يجب ان نحافظ عليها مهما وصل التطور في حفظ المعلومات يبقى الكتاب الورقي افضل حافظ للمعلومة.
كما يجب على البارزين في مجالاتهم المختلفة التعريف بيوم الكتاب والإشارة اليه بكل ما يملكون من صوت ليعود لنا كما كان ونستقي المعلومة منه مباشرة بدلاً من اخذ المعلومات من جهات مجهولة تعدل وتغير على حسب ما تريد.
كما يجب علينا ان نعزز عند الجيل الصاعد حب القراءة والتفنن في عمل مكتبات في المنازل وحثهم عليها كموروث لا يمكن ان يستبدل بغيره مهما وصلنا من تطور.
ومن هنا أطالب أهل الخبرة والقرار في اتخاذ ما من شأنه الحفاظ عليها والاعتناء بها لكي لا يأتي لنا جيل لا يعرف من الكتب الورقية الى اسمها فقط فنحن جميعاً مسؤولين عن اندثارها.
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