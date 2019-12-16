Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر أمين عن الروبوت صوفيا: حبيتها ونفسي ترتبط بيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين، إن الروبوت صوفيا والتي حضرت إحدى جلسات منتدى شباب العالم اليوم هى تعبيرا عن تقدم التكنولوجيا في العالم، معقبا: "إحنا لما عرفنا جوجل قولنا ده آخر حاجة، ويوم القيامة يوم السبت".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن الغرب تجاوزوا الروبوت صوفيا، وأصبحت ماضي بالنسبة لهم، مضيفا: "انتبهوا يا مصريين.. إحنا لسه بنتكلم في تطوير التعليم ودي حاجات كان الأولى أن نناقشها في الثمانينات".

وأضاف أن بعد جلسة الذكاء الاصطناعي التي تضمنتها فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، يجب أن يحرص المصريون على حجز مقعدهم في التقدم والتكنولوجيا، معلقا: "أنا حبيت صوفيا، ونفسي ترتبط بيا، مش قصدي زواج، أقصد كفكرة ورسالة تقدم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم تامر أمين أخبار مصر

أخبار تهمك

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 55 دقيقة

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ ساعة و 20 دقيقة

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع أمير محروس.. أحمد حليم يطرح "فين وفين"

الروبوت صوفيا تتحدث عن منتدى شباب العالم 2019 (فيديو)

الروبوت صوفيا توجه نصائح للحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية (فيديو)

منتدى شباب العالم.. الروبوت صوفيا: أنا سفير اجتماعي عمري 3 سنوات

الروبوت صوفيا: "أنام مبكرا وأعمل بتركيز"

الروبوت صوفيا: "لدي أسرة.. وربوا الروبوتات مثلما تربوا أولادكم"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

07:59 م

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

08:32 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status