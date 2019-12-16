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تامر أمين عن الروبوت صوفيا: حبيتها ونفسي ترتبط بيا
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الروبوت صوفيا والتي حضرت إحدى جلسات منتدى شباب العالم اليوم هى تعبيرا عن تقدم التكنولوجيا في العالم، معقبا: "إحنا لما عرفنا جوجل قولنا ده آخر حاجة، ويوم القيامة يوم السبت".
وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن الغرب تجاوزوا الروبوت صوفيا، وأصبحت ماضي بالنسبة لهم، مضيفا: "انتبهوا يا مصريين.. إحنا لسه بنتكلم في تطوير التعليم ودي حاجات كان الأولى أن نناقشها في الثمانينات".
وأضاف أن بعد جلسة الذكاء الاصطناعي التي تضمنتها فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، يجب أن يحرص المصريون على حجز مقعدهم في التقدم والتكنولوجيا، معلقا: "أنا حبيت صوفيا، ونفسي ترتبط بيا، مش قصدي زواج، أقصد كفكرة ورسالة تقدم".
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