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بعد الهدف الثالث في الزمالك.. خالد النبوي: "أنا أهلاوي جدًا"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:41 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
رباب مصطفي
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يشارك الفنان خالد النبوي، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "النبوي"، المتألق، صورة له أثناء ظهوره فى برنامج "الحكاية" عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة.

وظهر"النبوى"، في برنامج "الحكاية" حيث علق: "اهلاوي جدا"، ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

مسلسل "ممالك النار"

شارك الفنان خالد النبوى، فى بطولة مسلسل"ممالك النار" وشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، محمود نصر، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، رامز الأسود، اخراج بيتر ويبر، تأليف محمد سليمان عبد المالك،يدوؤ المسلسل حول إطار درامي تاريخي، فى الفترة الأخيرة من مماليك الدولة، حيث سقطت فى القرن السادس عشر على يد العثمانين، وانضمت البلاد المصرية والشامية حيازة إلى الدولة العثمانية .

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوى شارك الفنان خالد النبوي، فى فيلم"الصندوق الأسود" حيث شارك في بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، منى زكى، مصطفى خاطر،اسماء جلال، شريف سلامة،محمد فراج .
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