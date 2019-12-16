غدًا.. الغزل والبلدية في ديربي الأشقاء بالقسم الثاني





يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني شقيقه بلدية المحلة الذي يقوده رضا عبدالعال فنيا، غدا الثلاثاء بالجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، في الثانية والنصف عصرا علي ملعب غزل المحلة الرئيسي.





خاض الغزل 8 مباريات، حقق خلالهم 4 إنتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 9 أهداف، وسكن مرماه 5 أهداف، وخسر الغزل من ابو قير للأسمدة الجولة الماضية بهدفين دون رد.





بينما شارك البلدية في 8 مباريات، حقق خلالهم 3 إنتصارات، و3 تعادلات، وخسر في مبارتين، وسجل لاعبوه 11 هدف، وعليه مثلهم، وتعادل الفريق مع الحمام في آخر مبارياته بالجولة الثامنة.





ويحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز السادس برصيد 12 نقطة.





هدّافو الغزل : محمد حمدان "هدفين"، هاني عادل "هدفين".

هدّافو البلدية : محمد عبد الله حكا 3 أهداف، عمرو مصطفى "هدفين"، محمود شهاب "هدفين.





• تاريخ مواجهات الفريقين





-تقابل الفريقان 30 مرة، أول مواجهة جمعت الفريقان كانت موسم 1992-1993 بالدوري الممتاز، أول فوز للبلدية على غزل المحلة كان موسم 92 حول تأخره بهدفين لفوز بثلاثة أهداف، وأخر فوز للبلدية موسم 2016/2015 3/1، وأكبر فوز كان من نصيب غزل المحلة 3/0، وحقق هذه النتيجة مرتين.





-إكرامي عبد العزيز الهداف التاريخي لغزل المحلة في الديربي، وأكرم عبد المجيد لبلدية المحلة.





• غزل المحلة يقضي علي حلم الصعود للبلدية





قضي غزل المحلة علي حلم الصعود للبلدية بعدما كان علي بعد خطوة، وذلك مباراة الترقي موسم 2015، عندما كان يفصل البلدية نقطة وحيدة عن الصعود للدوري الممتاز، لكن استطاع المحلة أن يفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف ليصعد للدوري الممتاز.





موسم 2004 جمعت الفريقان مباراة بالدوري الممتاز، كان يحتاج حينها بلدية المحلة الثلاث نقاط لضمان البقاء بالدوري، لكن حقق المحلة الفوز ليهبط البلدية للقسم الثاني.





ترتيب المجموعة الثالثة بحري قبل الجولة التاسعة:-





1- فاركو 18 نقطة

2- الرجاء 15 نقطة

3- غزل المحلة 14 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- أبو قير 12 نقطة

6- بلدية المحلة 12 نقطة

7- دكرنس 11 نقطة

8- الأوليمبي 10 نقاط

9- الحمام 8 نقاط

10- المنصورة 7 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط



