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تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة المخرج ياسر زايد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:49 م
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ياسر زايد
ياسر زايد
لمياء علي
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رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج ياسر زايد، وذلك بعد معاناه مع المرض، عن عمر ناهز ال 48 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى النخيل بالمعادي.

وتم تحديد موعد تشييع الجنازة غدًا الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة بعد أداء صلاة الظهر، وستتلقى عائلته العزاء في مسجد الرحمن الرحيم يوم الأربعاء.

جدير بالذكر أنه يعرض لـ "زايد" خلال الفترة الحالية مسلسل الضاهر وذلك عبر قناة الحياة، بعد سنوات طويلة من الإيقاف، وهو من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

وقد قدم ياسر زايد خلال مشواره عدة أعمال درامية ترك من خلالها بصمة كبيرة وحققت نجاحات كبيرة ومن هذه الأعمال "هبة رجل الغراب والضاهر ويا أنايا أنتي وغيرها.
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