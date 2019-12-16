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التعليم: نستهدف غرس تجربة المدارس اليابانية في مصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إنهم يستهدفون غرس المدارس اليابانية بداخل المجتمع المصري، موضحًا أن العمل بداخل المدارس اليابانية مختلف، والعلاقة بين المدير وفريق العمل بهذه المدارس مختلفة؛ لأن الكل يعمل سويًا.

وأشار "الرفاعي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، إلى أنهم لديهم حوالي 12 خبير، بالإضافة إلى الخبراء الذي شاركوا في منتدى شباب العالم لدعم مصر في مجال إدارة المدارس، متابعًا: "نحن في حاجة إلى الخبرة اليابانية لتطوير المنظومة التعليمية المصرية".

وأضاف أن ليس هناك مركزية في إدارة المدارس المركزية، المعلم جزء من إدارة المدرسة، والطالب جزء من إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن الرئيس يسعى للتغيير الذهني، وبناء الإنسان المصري، وبلورة فكرة العمل الجماعي من خلال المدارس اليابانية، لافتًا إلى أن الخلفية التربوية عامل رئيسي لاختيار المعلمين في المدارس اليابانية.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم المدارس اليابانية المجتمع المصري الخبراء التربية والتعليم

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