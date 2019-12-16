موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية





يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فلامينجو البرازيلي، مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المُقامة في قطر.





موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

ستُقام مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية مساء غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

وستُذاع مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية حصريًا على "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD.





تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة فلامينجو في كأس العالم للأندية





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سوو - أمير كردي.

خط الوسط: جوستافو كويلار - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.



وتأهل الهلال لملاقاة فلامينجو، عقب فوزه على الترجي التونسي، بهدف نظيف أحرزه الفرنسي بافيتمبي جوميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جاسم بن حمد.





ومن المنتظر أن يلتقي الهلال بنظيره فلامينجو البرازيلي في دور النصف النهائي، وفي حال تأهله للنهائي سيواجه الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في النهائي.