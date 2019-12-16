Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:32 م
Advertisements
الهلال السعودي
الهلال السعودي
Advertisements
موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فلامينجو البرازيلي، مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المُقامة في قطر.

موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية
ستُقام مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية مساء غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية
وستُذاع مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية حصريًا على "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN Sports HD.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة فلامينجو في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سوو - أمير كردي.

خط الوسط: جوستافو كويلار - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.

وتأهل الهلال لملاقاة فلامينجو، عقب فوزه على الترجي التونسي، بهدف نظيف أحرزه الفرنسي بافيتمبي جوميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جاسم بن  حمد.

ومن المنتظر أن يلتقي الهلال بنظيره فلامينجو البرازيلي في دور النصف النهائي، وفي حال تأهله للنهائي سيواجه الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الهلال مباراة الهلال وفلامينغو مباراة الهلال وفلامينجو في كاس العالم للاندية مباراة الهلال وفلامينجو كاس العالم للاندية الهلال السعودي

أخبار تهمك

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كورة لايف MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك plus

منذ ساعة و 12 دقيقة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ 41 دقيقة

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ أقل من ساعة

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعة

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعة و 25 دقيقة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ أقل من ساعتين

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعة و 17 دقيقة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ أقل من ساعتين

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والفتح اليوم الخميس 31 إكتوبر 2019 الدوري السعودي كورة اون لاين - YALLA

«شووت» NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا يلا شوت بث مباشر HILAL LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الهلال اليوم جوميزGOAL

مشاهدة مباراة الهلال وأوراو ريد بث مباشر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا beIN SPORT مفتوح

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر LIVE KSA هدف الهلال I7SRY رابط ماتش الهلال اليوم يوتيوب dawriplus

كل ما تريد أن تعرفه عن نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا.. المعلق والقنوات المفتوحة الناقلة والبث المباشر المجاني

يلا Alhilal شوت مشاهدة مباراة الهلال وأوراو بث مباشر « يلا KORA» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر اليوم dawriplusks

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

02:44 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

03:33 م

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

07:36 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status