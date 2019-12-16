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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار شاهد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقوده الحكم جهاد جريشة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة للمباراة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والجيش اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك اليوم KOORA STAR.

KOORA STAR موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش
KOORA ONLINE يحل نادى الزمالك ضيف ثقيل على نظيره طلائع الجيش على ملعب الجيش بالسويس فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك اليوم YALLA SHOOT، شاهد مباراة الزمالك YALLA SHOOT.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش
يستضيف ملعب الجيش بالسويس مباراة قوية بين نادي الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

KOORA STARويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة للمباراة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والجيش اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك اليوم KOORA STAR.

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