Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:30 م
Advertisements
السيسي
السيسي
Advertisements
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونشرت اليوم الإثنين الجريدة الرسمية، أن القرار نص بأن يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه.

حيث نص على أنه "بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرارات جمهورية السيسي الجريدة الرسمية

أخبار تهمك

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 9 ساعات

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعة

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 7 ساعات

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ 41 دقيقة

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ أقل من ساعة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعة و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ أقل من ساعتين

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك plus

منذ ساعة و 12 دقيقة

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش مشروعي قانون رسوم التوثيق والشهر ومكافحة الإرهاب

اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش مشروعي قانون رسوم التوثيق والشهر ومكافحة الإرهاب

بعد تخفيض تكاليف تسجيل العقارات.. ننشر رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة

"مجلس النواب" يدرس رفع رسوم الشهر العقاري بنسبة 70%

البرلمان يوافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر نهائيًا

للمرة الثانية.. رئيس البرلمان يعنف النواب: "هو الكرسي فيه عفريت ولا إيه"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

02:44 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

03:33 م

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

07:36 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status