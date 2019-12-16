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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك يلا كوره live

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي الزمالك IORA GOAL لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الإثنين 16 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم بالدوري المصري وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KIRA LIVE ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية KORA STAR على ستاد الجيش بالسويس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم بالدوري المصري
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم بالدوري المصري
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويحتل نادي الزمالك KORA ONLINE المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي طلائع الجيش YALLA SHOOT في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها في الدوري أيضا

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