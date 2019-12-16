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ماذا يفعل محمد صلاح في دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي
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أجريت اليوم الإثنين 16 ديسمبر قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة سيون بسويسرا، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل بين الأندية الأوروبية الكبري.
 
ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد بدور الــ16 من دوري الأبطال 
 
وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.  
  
صلاح يساهم في تأهل ليفربول إلى دور الــ16 من دوري الأبطال  
  
وقد ساهم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في تأهله فوز فريقه أمس على نادي سالزبورج حيث سجل هدف رائع من هدفي الريدز في المباراة.  
  
ماذا يقدم صلاح في دور الــ16 بدوري الأبطال  
  
وليس صلاح بالجديد على التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بل وصل إلى دور الــ16 ثلاث مرات بخلاف هذه المرة.  
  
ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ما فعله صلاح مع الأندية التي لعب معها في دور الستة عشر من دوري الأبطال كالآتي:  
  
تمكن صلاح من الصعود مع نادي روما إلى دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا في عام 2016 ولكنه ودع البطولة بعد الهزيمة من من ريال مدريد برباعية نظيفة.  
  
ثم غادر صلاح روما وانضم إلى نادي ليفربول في صيف 2017 ليصعد للمرة الثانية إلى دور الــ16 من دوري الأبطال في موسم 2018 وفاز على نادي بوروتو بخماسية سجل منهم هدف وحيد بل ووصل للدور النهائي ولكنه تعرض للهزيمة على يد نادي ريال مدريد.  
  
وعاد محمد صلاح وتأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال في موسم 2019 مع ليفربول وفاز على نادي بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف ولم يسجل أي هدف منهم ثم وصل للدور النهائي وفاز بالبطولة على حساب نادي توتنهام.  
  
والآن يستعد صلاح لخوض منافسة جديده مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم 2020 مع الريدز عقب تأهله لدور الــ16 للمرة الرابعة في مسيرته الكروية.  
  
مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم  
  
وقد شارك محمد صلاح في 22 مباراة مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف وصنع 4 أهداف آخرين. 
 
موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 
 
وستلعب مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول ونادي أتلتيكو مدريد يوم 2 فبراير من عام 2020. 
 
بينما تلعب مباراة الإياب من دور الستة عشر بدوري الأبطال بين ليفربول و أتلتيكو مدريد يوم 3 مارس القادم عام 2020.

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