أمراض خطيرة.. معهد التغذية يحذر من تناول "النودلز والتونة والكاتشب"

علق الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، على تسبب النودلز في الإصابة بالسرطان قائلاً: "أشك في وجود دراسات تثبت صحة هذا الأمر، لكن هناك جزء من الصحة في هذا الأمر، لذلك على المستهلك أن نرجع إلى الأنماط الغذائية القديمة من المنزل، لو هتقضي 14 ساعة بره بيتك خد ساندوتشات معاك مفيش مشكلة".





وتابع "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن موضوع ارتباط الزئبق بالأسماك الدهنية موجود بالفعل، وهذا يؤدي إلى الفشل الكلوي إذا كانت الأسماك تم استيرادها من مياه ملوثة، متسائلًا: "احنا بنجيب التونة بتاعتنا منين؟".





وأشار إلى تناول التونة والنودلز أمر غير صحيح، متابعًا: "احنا خرجنا من توبنا، ولابد من العودة إلى الأغذية التقليدية التي تقلل من الأمراض المتزامنة".





ولفت إلى أن الكاتشب يعتمد على أرخص أنوع الطماطم، وقد يؤدي إلى سموم فطرية التي تؤدي إلى سرطان كبدي، معقبا: "التونة تؤدي إلى فشل كلوي، والكاتشب سرطان في الكبد، من دا لدا يا قلبي لا تحزن".



