يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر اليوم في مونديال الآندية al hilal vs flamengo live stream

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الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:10 م
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مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر
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نقدم لكم البث المباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي مباشرة beIN sport hd المفتوحة.

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي قبل مواجهة فريقه أمام فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية قائلاً: "إننا نقدر تماماً الكرة البرازيلية فاللاعبون البرازيليون من الأكثر موهبة في العالم".

وأكد لوشيسكو أنه على الرغم من ذلك فإن الهلال سيلعب المباراة بغرض الفوز والتأهل للنهائي لأنه أيضاً يخوض البطولة بصفتهبطل آسيا فلذلك لا يمكن الاستهانة به مع الاعتراف بأن فلامنغو بطل ليبرتادوريس فريق قوي ومرشح للقب البطولة.

وشكل موضوع جيزوس محوراً أساسياً في الأسئلة الموجهة إلى لوشيسكو وقائد الفريق في المباراة الأولى البرازيلي كارلوس إدواردو.

وقال الروماني "لا أعتقد أن وجود جيزوس سابقاً هنا سيؤثر علينا أو عليه. المباراة ستلعب بين الفريقين وفي نهايتها ستعرف النتيجة".

وتابع "الأمر مختلف تماماً. جيزوس سيحاول تغيير الأمور التي نعرفها عنه، ونحن اختلفنا (...) الكل سيستخدم الأسلحة التي تمنحه الأفضلية في هذه الجزئية. هي مباراة 11 ضد 11، في كرة القدم كل الأمور متاحة".

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، بينما يبدأ فلامنغو المشاركة من نصف النهائي.

وكان غوميس هداف دوري أبطال آسيا قد غاب عن التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية في إبهام اليد اليمنى، بينما غاب أيضاً الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بسبب نزلة معوية.

وأكد لوشيسكو أن اللاعبين سيكونان جاهزين لبدء مباراة الغد كأساسيين.

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