Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية live Alhilal

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:09 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو
مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو
Advertisements
يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم الثلاثاء مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عقبة فلامنغو البرازيلي نحو النهائي.

وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني)، عندما يلاقي على ستاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف للمهاجم الفرنسي البديل بافيتيمبي غوميس، بينما يبدأ فلامنغو المشاركة من نصف النهائي.

وعلى رغم أنّ فلامنغو هو المرشح نظرياً، بالنظر إلى فارق الخبرة والتاريخ، للتأهل في مشاركته الأولى أيضاً، يأمل الهلال في البناء على ما لقّنه إياه المدرب الحالي للفريق البرازيلي، لتحقيق الفوز عشية نصف النهائي الثاني بين ليفربول الإنكليزي ومونتيري المكسيكي.

وقال قائد الهلال محمد الشلهوب عن جيزوس: "هو واحد من المدربين الذين تشرفنا بأن يكون معنا في النادي، كانت مدته قصيرة لكنها كانت جداً إيجابية، نشكره صراحة على النجاحات والعمل الذي قام به معنا".

تولى جيزوس (65 عاماً) تدريب الهلال في حزيران/يونيو 2018، آتياً من فريق العاصمة البرتغالية لشبونة، سبورتينغ وكانت له بداية إيجابية سريعة مع الهلال، ورفع الكأس السوبر السعودية وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري المحلي.

خاض 26 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز في 20 منها وخسر مرتين فقط.

كان هذا السجل ليضمن له مستقبلاً بعيد المدى مع الهلال، لكن الطرفين افترقا أواخر كانون الثاني/يناير الماضي بعد نحو ستة أشهر فقط على رأس الإدارة الفنية.

تفاوتت أسباب الرحيل، بين جيزوس الذي أكد أنه لم يكن يرغب في ربط مستقبله بالنادي، وتأكيد إدارة الأخير أنّها تريد مدرباً يقودها إلى هدف غالٍ طال انتظاره: لقب دوري أبطال آسيا.

"أحد أهم المدربين اليوم"

بعد فترتين قصيرتين مع مدربين آخرين، رسا خيار الهلال في حزيران/يونيو 2019 على الروماني رازفان لوشيسكو الذي نجح في الرهان الآسيوي، وأعاد النادي إلى زعامة الكرة القارية للمرة الثالثة في تاريخه.

لكن لوشيسكو، المدرب ذو تعابير الوجه الصارمة ونبرة الصوت شبه الأحادية، لم ينسب الفضل لنفسه وحده، وتوجه في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية، بالشكر لمدربَين سابقين على ما حققه الهلال في الآونة الأخيرة: الأرجنتيني رامون دياز، وجيزوس.

وقال "علينا أن نذكر المدربين السابقين، جيزوس ورامون دياز، لأن الفوز بدوري أبطال آسيا يحتاج إلى الكثير من الخبرة"، معتبراً أنّ لاعبيه اكتسبوا بفضلهما المعرفة بـ"كيف يتصرفون وكيف يسيطرون على مشاعرهم".

ورأى أنّ جيزوس "هو أحد أهم المدربين في كرة القدم اليوم (...) لقد بنى الفريق"، معتبراً أنّ من أسباب التتويج القاري "عمل هائل قام به آخرون".

بعد الهلال، انتقل جيزوس إلى أميركا الجنوبية ونادي فلامنغو البرازيلي، ليقوده في موسمه الأول معه إلى لقبين غاليين: الدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس.

اعتبر جيزوس في تصريحات عقب التتويج نقلتها وسائل إعلام برتغالية، أنّ كوبا ليبرتادوريس هو "أهم لقب في حياتي"، مشيداً بلاعبيه الذين "دونوا اسمهم في تاريخ فلامنغو (...) لا شك في ذلك، عندما أصبح أنا في الجنة، سيتحدثون عن جورجي جيزوس".

لم يبلغ لاعبو الهلال الجنة بعد، لكن فوزهم على فلامنغو قد يقرّبهم خطوة من ذلك، من خلال بلوغ نهائي تاريخي لمواجهة ليفربول بطل أوروبا أو مونتيري بطل الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

لكن دون ذلك صعوبات عدة قد يطيّب من مرارتها، اللقاء المتجدد مع مدرب يحتفظ لاعبوه السابقون بذكرى جيدة عنه، من هؤلاء، "أسد" هجوم الهلال غوميس الذي سجل هدف الفوز على الترجي بعد دقائق من دخوله بديلاً في الشوط الثاني، بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية.

وضع هداف دوري أبطال آسيا (11 هدفاً) الموعد المقبل مع مدربه السابق نصب عينيه سريعاً، ونشر بعد مباراة الترجي صورة له برفقة "المستر جيزوس" مع تعليق جاء فيه "وعدنا بعضنا البعض بأن نلتقي مجدداً، ومن دواعي سروري أن ألعب ضدك".

لكن الجانب العاطفي لن يكون وحده الحكم في مباراة الغد. فغوميس أقر في تصريحات بعد إقصاء الترجي بأنّ "المباراة المقبلة حكاية أخرى (...) مباراة مهمة ضد فلامنغو" الذي يشرف عليه "مدرب رائع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو لبط كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو الهلال وفلامنجو

أخبار تهمك

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعة و 25 دقيقة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 16 دقيقة

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ أقل من ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ 41 دقيقة

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك plus

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ أقل من ساعتين

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعة و 17 دقيقة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

لوشيسكو يطلق تصريحات نارية قبل مباراة الاتحاد والهلال في دوري الأبطال

موعد مباراة الهلال والترجي في مونديال الأندية

مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

بعد تأهل الهلال السعودي.. إنجاز غير مسبوق للعرب في كأس العالم للأندية 2019

تصريحات نارية من "جوميز" رداً على مدرب فلامنجو البرازيلي

«يلا شووت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH PLUS الهلال اليوم alhilal

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

02:44 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

03:33 م

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

07:36 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status