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وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز الـ48 عاما

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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ياسر زايد
ياسر زايد
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج، ياسر زايد عن عمر ناهز 48 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض داخل مستشفى النخيل بالمعادي.

ويعرض لزايد حاليًا مسلسل "الضاهر" علي قناة الحياة، بعد عدة سنوات من تأجيل عرضه، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر، إخراج ياسر زايد.

يشار أن المخرج ياسر زايد الراحل هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد.
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