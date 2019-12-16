نجم توتنهام يقترب من باريس سان جيرمان والسبب نيمار!

تبحث إدارة باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، عن لاعب سوبر، يكون بديلاً لنيمار دا سيلفا، اللاعب البرازيلي؛ نظراً لرغبة اللاعب في الرحيل.





ورشحت إدارة باريس سان جيرمان، هيونج مين سو، الكوري الجنوبي، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلفاً لنيمار في حالة رحيله عن النادي.





وحاول نيمار دا سيلفا، الرحيل عن ياريس سان جيرمان، بالصيف الماضي، في ظل رغبة قوية من نادي برشلونة الإسباني، بإعادة نجم البرازيل لتدعيم صفوف العملاق الكتالوني.





ويفكر مسؤولوا الفريق الباريسي، بالبحث عن بديل لنيمار نجم البرازيل، في ظل غياب اللاعب عن المبارايات الهامة للفريق، نتيجة للإصابات المتكررة، ورغبة اللاعب في الرحيل.





وسجل هيونج مين سون، 10 أهداف هذا الموسم مع فريقه توتنهام، وصنع 9، خلال 21 مباراة، ما دفع إدارة باريس سان جيرمان، للتفكير بضم اللاعب الكوري.







