خبير أمني: منتدى شباب العالم يفتح المجال أمام أحدث وسائل مكافحة الإرهاب





قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، أطلق مجموعة جديدة من ساحات المجابهة والمكافحة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومحاصراتهم، وضرب تمددهم في الفضاءات الجديدة التي بدأت التنظيمات الإرهابية تستخدمها.وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي يريد أن يلفت النظر أنه يجب على جميع الدول أن تتحد لمحاصرة الإرهاب في طبعته الجديدة.وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي والفضاء الإلكتروني، خلال جلسة منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن التنظيمات الإرهابية لا تعمل وحدها، بل هناك إنفاق ضخم للغاية من قبل دول بعينها وراء تمدد التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم يفتح المجال أمام أحدث وسائل مكافحة الإرهاب ومحاصرة التطرف.