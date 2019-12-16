يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، في قمة منافسات الجولة الـ8 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين طلائع الجيش ضد الزمالك Zamalek live stream، حيث يعول الزمالك على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم مصطفى محمد والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.





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كورة جول Zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، المقرر انطلاقها ففي تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض، نظرًا لقوة منافسه خاصة على المس توى الدفاعي حيث يمتلك العديد من العناصر المميزة.





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تأمل جماهير الزمالك لتخطي المباراة الصعبة خارج قواعدهم بتحقيق الفوز، وذلك لمواصلة صراع صدارة الدوري المصري من الغريم التقليدي الأهلي، الذي نجح في تحقيق الفوز السادس على التوالي في مباراة الأمس.



