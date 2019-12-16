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يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، في قمة منافسات الجولة الـ8 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.
- بث مباشر بين ماتش لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك اليوم bein match

لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين طلائع الجيش ضد الزمالك Zamalek live stream، حيث يعول الزمالك على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم مصطفى محمد والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك
كورة جول Zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، المقرر انطلاقها ففي تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض، نظرًا لقوة منافسه خاصة على المستوى الدفاعي حيث يمتلك العديد من العناصر المميزة.

- الأسطورة livehd7 بث مباشر لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك
تأمل جماهير الزمالك لتخطي المباراة الصعبة خارج قواعدهم بتحقيق الفوز، وذلك لمواصلة صراع صدارة الدوري المصري من الغريم التقليدي الأهلي، الذي نجح في تحقيق الفوز السادس على التوالي في مباراة الأمس.

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