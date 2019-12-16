عاجل.. أنشيلوتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي





يقترب كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لنادي نابولي الإيطالي من العودة إلى التدريب ولكن هذه المرة عبر بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.





رحيل أنشيلوتي عن نابولي





وكان نادي نابولي قد أعلن منذ عدة أيام رسميا إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج بالإضافه إلى كثرة خلافاته مع الفريق.





أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون





وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي إيفرتون الإنجليزي دخل في مفاوضات مع كارلو أنشيلوتي منذ عدة أيام ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة ولكنه طلب منهم مهلة للتفكير في العرض.





كما كشفت الشبكة أن أنشيلوتي وصل إلى إنجلترا منذ قليل ليبدأ في التفاوض مع إدارة نادي إيفرتون ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.





وكان نادي إيفرتون قد أعلن في وقت سابق استمرار فيرجسون كمدرب مؤقت للفريق خلال مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة.





موعد مباراة إيفرتون وليستر سيتي القادمة





ويستعد نادي إيفرتون لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





ترتيب نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي إيفرتون في المركز السادس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



