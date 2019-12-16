Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أنشيلوتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

يقترب كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لنادي نابولي الإيطالي من العودة إلى التدريب ولكن هذه المرة عبر بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحيل أنشيلوتي عن نابولي

وكان نادي نابولي قد أعلن منذ عدة أيام رسميا إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج بالإضافه إلى كثرة خلافاته مع الفريق.

أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي إيفرتون الإنجليزي دخل في مفاوضات مع كارلو أنشيلوتي منذ عدة أيام ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة ولكنه طلب منهم مهلة للتفكير في العرض.

كما كشفت الشبكة أن أنشيلوتي وصل إلى إنجلترا منذ قليل ليبدأ في التفاوض مع إدارة نادي إيفرتون ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

وكان نادي إيفرتون قد أعلن في وقت سابق استمرار فيرجسون كمدرب مؤقت للفريق خلال مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة.

موعد مباراة إيفرتون وليستر سيتي القادمة

ويستعد نادي إيفرتون لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ترتيب نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي إيفرتون في المركز السادس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك plus

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والطلائع بث مباشر TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك الآن YallaKora

منذ 43 دقيقة

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 9 ساعات

"كورة لايف" el zmalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك Koralive

منذ ساعة و 27 دقيقة

live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

منذ ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ ساعة و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ أقل من ساعتين

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ أقل من ساعتين

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

منذ ساعة

عاجل.. كهربا يفاجئ الزمالك في التتش (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:24 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

02:44 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

03:33 م

عاجل.. طلائع الجيش يفاجئ الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

07:36 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status