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live بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري live

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:42 م
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بوابة الفجر
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لا تفوتك مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز .. بث مباشر لحظة بلحظة .

الزمالك يدخل المباراة وفي رصيده 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، جمع نقاطه من ست مواجهات، بعدما خسر خمس نقاط من خسارة وتعادل.

أما طلائع الجيش الذي يدربه نجم الزمالك السابق كلاعب ومدرب “طارق يحيى” يقبع في المركز السادس عشر بعدما جمع أربع نقاط فقط.

الزمالك 0-1 طلائع الجيش
أهلاً وسهلاً في البث النصي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش
تشكيلة الزمالك اليوم: محمد عواد -عبد الشافي – محمود علاء – عبد الغني – محمد عبد السلام – طارق حامد – فرجانى ساسى – أوناجم – أوباما – أشرف بن شرقى مصطفى محمد
تشكيلة طلائع الجيش اليوم: محمد بسام ، على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح، فرانك ستفين، مهند مصطفى، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير، ناصر منسى.
اللقاء يقام على ملعب الجيش بالسويس، على الرغم من تواجد مقر الفريقين في القاهرة
وصول لاعبي الفريقين إلى الملعب


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