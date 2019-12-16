Advertisements
Advertisements
Advertisements

live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

- موعد مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Zamalek ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول Zamalek KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضد الزمالك حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك
نقدم لكم بث مباشر لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك‏ مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك وطلائع الجيش كوره اون لاين طلائع الجيش والزمالك بث مباشر طلائع الجيش ضد الزمالك بث مباشر طلائع الجيش ضد الزمالك طلائع الجيش رابط مباراة الزمالك وطلائع الجيش مباشر رابط مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر رابط اون سبورت تايم سبورت بث مباشر مباراة الزمالك اون سبورت الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ 5 أيام

عمار حمدي يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة سعودية تصف تركي آل الشيخ بـ"صانع الترفيه" وصاحب المفاهيم الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة Live مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع On S

منذ نصف ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري ON SPORT HD 1

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

منذ أقل من نصف ساعة

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

كورة لايف AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي والزمالك Shikabala GOAL

يلا شوت MATCH KORA مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر YALLA FIL GOAL كورة ستار PLUS GOAL رابط ماتش ليفربول NOW

يلا شوت oNSPORT مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد بث مباشر GOAL PLUS كورة لايف 7SRY رابط ماتش الزمالك TIME YOUTUBE

شوت FAST: يلا شووت بث مباشر الاهلي وكانو سبورت ON HD Sport لايف اون لاين رابط مشاهدة مباراة الأهلي Plus GOAL

يلا كورة NOW: مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشرZamalek Today هدف الزمالك الآن رابط ماتش الزمالك SHOOT PLUS اون س

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك NOW LIVE

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:44 م

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

06:24 م

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

03:33 م

نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw

01:10 م

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

07:04 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status