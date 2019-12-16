live sport on بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري «هدف الزمالك»

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأثنين الموافق 15 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.





- موعد مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Zamalek ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





- كورة جول Zamalek KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضد الزمالك حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.





- يلا شوت Yalla Shootمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

نقدم لكم بث مباشر لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



