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رابط HD live مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر zAMELEK كورة لايف بدون تقطيع

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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يدخل نادي الزمالك اللقاء اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مواجهات خاضها حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من طلائع الجيش ومواصلة المنافسة على بطولة الدوري ومنافسة المتصدر النادي الأهلي والي يمتلك 18 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كما يدخل نادي طلائع الجيش المباراة وهو في المركز السادس عشر من 6 مواجهات خاضها ولم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في 4 وخسر في مباراتان.

طلائع الجيش في مركز سيء للغاية والترتيب لا يرضي مجلس إدارة النادي وعليه تحقيق نتيجة إيجابية على نادي الزمالك وتحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري.

بث مباشر لمشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر


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