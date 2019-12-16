أرسنال يحقق رقمه الأسواء منذ 24 عاماً والمدافع تتوقف!

عاد نادي أرسنال لنتائجه المخيبة بعد فوزه على وست هام يونايتد الجولة الماضية، ليسقط مجدداً أمام ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وذلك بملعب الإمارات لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتجمد رصيد أرسنال بعد هذه الهزيمة للنقطة 22 في المركز التاسع، على بعد سبع نقاط فقط من مراكز الهبوط، بينما رفع السيتي رصيده للنقطة 35 وقلص الفارق بينه وبين ليستر سيتي صاحب المركز الثاني لأربع نقاط، قبل مواجهتما معاً الإسبوع الممقبل.





أهداف مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث سجل النجم البلجيكي كيفين دي بروين ثنائية في الدقيقتين 2 و 40، وصنع الثالث لزميله رحيم ستيرلنج في الدقيقة 15.





أبرز أرقام مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي

وحفلت المباراة بالعديد من الأرقام السلبية والإيجابية، يرصدها لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير التالي.





ثاني أسرع الأهداف

سجل دي بروين الهدف الأول في المباراة بعد 89 ثانية فقط، وهو ثاني أسرع هدف يدخل شباك الجانرز في ملعب الإمارات منذ عام 2007، حين سجل دافيد هيلي لاعب فولهام هدفاً في أرسنال بعد 51 ثانية.





الثلاثية الثانية

تلقى أرسنال ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول، في ظاهرة تحدث للمرة الثانية في تاريخ الفريق بملعب الإمارات، وكانت المرة الأوولى عام 2018 أمام مانشستر سيتي أيضاً.





المعدل الأسواً منذ 22 عاماً

وفشل أرسنال في الفوز للمرة السادسة على التوالي في ملعبه، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلها، في ظاهرة لم تحدث للجانرز منذ عام 1995، وتحديداً في الفترة بين ديسمبر عام 1994 وفبراير عام 1995 تحت قيادة المدرب جورج جراهام.





المدافع توقفت عن القصف

سدد لاعبو أرسنال 6 تسديدات على مدار الـ 90 دقيقة ضد مانشستر سيتي، في رقم هو الأضعف على مستوى التسديدات، لم يتكرر منذ عام 2008 على ملعب الإمارات، وتحديداً ضد ليفربول، حين لم يسدد لاعبو الجانرز سوى 6 تسديدات أيضاً.