ننشر النشاط الأسبوعي لوحدات الإدارة العامة للحرس الوطني ..

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من يوم 08 ديسمبر إلى غاية يوم 14 ديسمبر 2019، من تحقيق النتائج التالية:





- إحباط 55 عملية تهريب: قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 01 مليار و340 ألف دينار.





- إلقاء القبض على 1175 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.





- حجز 56 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.





- حجز 4.5 كلغ و65 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة و1258 قرصا مخدرا بقيمة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دينار.





- حجز 19026 علبة جعة و70 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار.





- حجز 09 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و131 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.





- إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا.



