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ننشر النشاط الأسبوعي لوحدات الإدارة العامة للحرس الوطني ..

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:35 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من يوم 08 ديسمبر إلى غاية يوم 14 ديسمبر 2019، من تحقيق النتائج التالية:

- إحباط 55 عملية تهريب: قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 01 مليار و340 ألف دينار.

- إلقاء القبض على 1175 شخصا مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.

- حجز 56 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.

- حجز 4.5 كلغ و65 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة و1258 قرصا مخدرا بقيمة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دينار.

- حجز 19026 علبة جعة و70 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار.

- حجز 09 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و131 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.

- إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا.

- إحباط 04 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 22 مجتازا.
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