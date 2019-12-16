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تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة.. الأربعاء
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:30 م
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الفجر السعودي
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صرح المهندس ريان الحربي، مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، مساء اليوم الإثنين، بأنه تم إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل"؛ لتشغيل رحلات القطار إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء.
وقال المهندس ريان الحربي، إن "تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة"، مؤكدًا في نفس الوقت على إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين بالمشروع جميع الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.
وأضاف مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين: إن "القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة عبر محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".
كما أكد المهندس الحربي، على أن المسافرين يمكنهم من اليوم حجز للسفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع.
وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءً؛ لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.
قطار الحرمين السريع
مشروع سعودي، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي، ويُعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.
افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.
ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.
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