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مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش zamalekl LIVE FREE بث مباشر يلا شوت plus رابط ماتش الزمالك egypt League

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر مباراة الزمالك بدون توقف نتيجة مباراة الزمالك الان، مباراة الزمالك بث مباشر، نتيجة مباراة الزمالك بث مباشر ، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز، نتيجة مباراة الزمالك الان , مباراة الزمالك بث مباشر , نتيجة مباراة الزمالك بث مباشر, رابط مباراة الزمالك بث مباشر, رابط لقاء الزمالك اون لاين, مشاهدة قناة اون سبورت, بث مباشر قناة تايم سبورت.

يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

بث مباشر الزمالك عبر الفجر والفجر الرياضي
خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.

مشاهدة مباراة الزمالك بدون توقف في الدوري المصري
يسعي الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الان اربع مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفاً لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في أخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري و الخروج سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة المطمئنة.

بث مباشز الزمالك وطلائع الجيش
وفي أخر مواجهة جمعت بين وقع الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش وأنتهت المباراة بنتيجة (2 – 2) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" وذلك في يوم 20 من شهر فبراير في العام الجاري، في طار منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.
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