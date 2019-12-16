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المجلس الدستوري الجزائري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
الفجر
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أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء الاثنين، عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

كما أعلن المجلس الدستوري، حصول عبد المجيد تبون على 58,13 بالمئة من أصوات الناخبين، وحصول المرشح الرئاسي عبد القادر بن قرينة على 17,37 بالمئة، وحصول المرشح علي بن فليس على 10،55 بالمئة، والمرشح عز الدين ميهوبي على 7،28 بالمئة ، والمرشح عبد العزيز بلعيد على 6،67 بالمئة. 

ويذكر أن حاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.

وشهدت الجزائر منذ أشهر تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجا على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، مما دفعه إلى التنحي عن منصبه.

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عبد المجيد تبون تبون المجلس الدستوري الرئيس الجزائري الجديد الجزائر اعلان

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