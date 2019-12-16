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كول كورة stream مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يلا HD بث مباشر مباراة الزمالك yallakora مشاهدة الزمالك أون سبورت

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي الزمالك وطلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري ، علي استاد الجيش بالسويس ، يأتي الفريق الأبيض في المركز الرابع برصيد 13 نقطة ، وفي اللقاء الماضي استطاع التغلب علي فريق بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد ، خاض نادى الزمالك 6 لقاءات فاز في أربعة وتعادل لقاء وخَسر لقاء آخر ، الجدير بالذكر أن الزمالك له مباراة مؤجلة ، على الجانب الآخر نادى طلائع الجيش يحتل المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط من تعادل في أربعة مباريات وهزيمة مباراتين..

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 ويعلق علي اللقاء أيمن الكاشف ومحمد الكواليني..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش مباشر في لقاء اليوم الاثنين 16 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة الزمالك ضد طلائع الجيش
سيبدأ الزمالك مباراته أمام فريق طلائع الجيش بالتشكيل التالي أساسياً:

المرمى محمد عواد.
الدفاع محمد عبدالسلام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.
الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي.
وسط هجوم محمد أوناجم – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بنشرقي.
الهجوم مصطفى محمد.

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