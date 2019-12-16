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نتيجة مباراة الزمالك والجيش| مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر| أهداف مباراة الزمالك الآن zamalek plus

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر يلا كورة يستأنف الدوري المصري الممتاز مبارياته، حينما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، على ملعب الجيش بالسويس، YALLA KORA، بمسابقة الدوري العام.

كورة ستار حيث سيدخل الزمالك المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، من أجل تحقيق الانتصار، KORA STAR حيث يطمح في الاستمرار بنتائجه المميزة مع الفريق الابيض، منذ توليه المسئولية.

كورة أونلاين، على الجانب الآخر يدخل الفريق العسكري تحت ولاية طارق يحيى المدير الفني، من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وتحقيق أول فوز للفريق بالدوري العام لهذا الموسم، KORA ONLINE حيث يسعى لقيادة فريقه بالخروج من النفق المظلم بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري العام
ويواجه الزمالك طلائع الجيش اليوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الزمالك وطلائع الجيش بالدوري العام
كورة حصري حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS، الناقل الحصري لمباريات الدوري العام، KORA7ASRY تابع لايف بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجيش بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين بالدوري العام
يلاشووت بلس ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقاط، جمعها من الفوز في أربع جولات والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في مثلها، YALLA SHOOT الزمالك يطمح لتحقيق الفوز بالدوري.

كورة بلس أما على الجانب الآخر فيحتل نادي طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط، جمعها من الهزيمة في مواجهتين والتعادل في أربع ولم يحقق أي فوز، KORA PLUS، طلائع الجيش يستنجد بالزمالك للخروج من النفق المظلم بالدوري العام.

كوول كورة، ويدخل الزمالك المباراة متسلحًا بالحالة المعنوية التي يشهدها الفريق مؤخرًا، خاصةً بعد الفوز الأخير الذي حققه على بيراميدز سبورت، بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة، COOL KORA طلائع الجيش يسعى لتحقيق فوزه الأول بالدوري العام.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش لايف بث مباشر بموقع الفجر الرياضي عبر رابط كورة فور جول بدون تقطيع KORA4GOAL وبدون أي إعلانات.
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