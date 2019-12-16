كول كورة Live مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع On S

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الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
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عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي انطلقت مواجهات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ويستضيف نادي طلائع الجيش فريق الزمالك اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر.

وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مواجهات خاضها حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.


 
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ويسعى الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من طلائع الجيش ومواصلة المنافسة على بطولة الدوري ومنافسة المتصدر النادي الأهلي والي يمتلك 18 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كما يدخل نادي طلائع الجيش المباراة وهو في المركز السادس عشر من 6 مواجهات خاضها ولم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في 4 وخسر في مباراتان.

طلائع الجيش في مركز سيء للغاية والترتيب لا يرضي مجلس إدارة النادي وعليه تحقيق نتيجة إيجابية على نادي الزمالك وتحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري.


 
بث مباشر لمشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

في حراسة المرمى : محمد عواد

وفي خط الدفاع : محمد عبدالسلام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي.

وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

وفي خط المهاجم : مصطفى محمد

موعد مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم 16 ديسمبر

تنطلق مباراة طلائع الجيش والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


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