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مافيش طوابير.. أسهل طرق الدفع والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اون لاين | منها تطبيق "أمان"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:24 م
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التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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قامت الشركة المصرية للاتصالات بالبدأ في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي، ويذكر أن الفترة المسموحة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر قد انتهت أمس في 15 ديسمبر 2019، ونظرًا لإتجاه الحكومة للخدمات الإلكترونية لتحصيل فواتيرها سنعرض عليكم اليوم طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا.

يقوم العميل بتسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات التابع لها، من خلال إدخال رقم هاتفه، يقدم له الموقع خدمات سهلة ومريحة مثل معرفة الإستخدام وتحصيل ودفع الفواتير والعروض والخدمات الجديدة المقدمة من الشركة لعملائها، أو الإتصال على رقم الشركة المصرية للاتصالات "111" من الهاتف المحمول للتحدث مع خدمة العملاء أو خدمة الدعم الفني، إذا حدثت مشكلة في الخط أو الخدمة العامة.


وتقوم شركة we "وي" أو الشركة المصرية للاتصالات بطرح مميزات للدفع، فمن الممكن أن تحصل منك الإشتراك شهريًا أو ربع سنوي أو اخر كل سنة، وهذا على حسب الاتفاق المبرم بين العميل والشركة المصرية للاتصالات we.

وصرحت الشركة المصرية للاتصالات ان نظام دفع فاتورة التليفون الشائع بين الشعب هو الدفع الربع سنوي، ومن خلال هذا النظام تحصل شركة we فاتورة التليفون من عملائها كل ثلاثة أشهر، أما النظام الشهري يتم تحصيله من محصل الشركة المصرية للاتصالات شهريًا.

وتسهل الشركة المصرية للاتصالات طرق الدفع لعملائها، بحيث يمكن للعميل الدفع عن طريق أقرب منفذ يحمل شعار شركة we، أو السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات.

ومنذ فترة أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "we"، في فعاليات معرض كايرو آي سي تي، تطبيق "وي باي" لتحصيل ودفع الفواتير إلكترونيًا، أو الدفع عن طريق البطاقات الائتمان على الموقع التابع للشركة المصرية للاتصالات.

وهناك بعض التطبيقات ومنافذ الدفع الإلكتروني، تعاقدت معهم الشركة المصرية للاتصالات، لتسهيل خطوات دفع فاتورة التليفون إلكترونيًا دون تعب أو الوقوف في الطوابير بالساعات، ومنها خدمة الدفع عبر "فوري"، والمنافذ الحاملة لشعار تطبيق "خدماتي"، والمنافذ الحاملة لخدمة "مصاري وأمان وBEE"، ويمكنك أيضًا تحصيل فاتورة التليفون عن طريق الهيئة القومية للبريد.
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