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توقعات جديدة لسعر الدولار بعد أن تراجع دون حاجز الـ 16 جنيه

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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تحولت أسعار الدولار للتراجع الكبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن كانت تشهد استقرار نسبي خلال تعاملات الشهر الجاري للتراجع بنحو 7 قروش، ليصبح سعر العملة الأمريكية أدني مستوي الـ 16 جنيه لأول مرة منذ فبراير 2017، وسجلت مطلع العام الجاري 17.8708 جنيهًا للشراء مقابل 17.9564 جنيهًا للبيع، لتسجل بنهاية تعاملات اليوم 15.9911 جنيه للشراء مقابل 16.0911 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري.

وسجلت أسعار الدولار خسائر تقترب من جنيهان خلال تعاملات عام 2019، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الربع الأول من العام المقبل بحسب الدراسات البحثية، حيث توقع استثمار بلتون، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في 2020، وأن يظل سعر الدولار حول مستوي الـ  16 جنيهًا.

وقالت الدراسة أن الدولار سيظل في نطاق 16و 15.9 جنيه مقابل الدولار.

من جانب أخر توقع بنك استثمار فاروس، أن يواصل متوسط سعر الدولار الإستقرار خلال العام المالي المقبل، ليتراوح 16.53 جنيه مقابل 16.57 جنيه في العام الجاري.


وقالت سحر الدماطي الخبيرة المصرفية، على أن تراجع الدولار أمام الجنيه، يرجع لتوافرة الكبير مع ارتفاع إيرادات البلاد المختلفة من العملة الصعبة، متوقعة المزيد من التراجع خلال العام المقبل.

وأشارت إلي أن التدفقات النقدية التى تدخل للدولة زادت بشكل كبير بعد تنفيذ عملية الاصلاح الاقتصادي من  تحويلات المصريون بالخارج، وإيرادات قناة السويس، و الصادرات وتراجع عمليات الاستيراد.

وأكدت عليا المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن سعر الدولار سيصل إلي 15 جنيه منتصف العام المقبل مع استمرار التحسن في الاقتصاد المصري.

وتوقعت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن يواصل الدولار التراجع أمام الجنيه ، ليصل إلى 15 جنيه مع اتجاه عدد كبير من دول العالم لتقليص تعاملاتها التجارية بالدولار، وهو ما يأثر على سعر العملة الأمريكية في الأسواق الخارجية لتتراجع أسعار صرفها على المستوي العالمي وليس المحلي فقط .
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